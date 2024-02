Osimhen e Zirzkee nel mirino dell'Arsenal

Il prossimo mercato estivo sarà importante soprattutto per gli attaccanti. Si preannuncia un grande via vai di bomber che può coinvolgere anche le stelle della Serie A.



Da tempo le big estere hanno messo gli occhi sui grandi centravanti del campionato italiano. Victor Osimhen, ad esempio, è uno dei profili valutati dal Paris Saint-Germain per costruire un futuro senza Kylian Mbappé. O ancora Lautaro Martinez, che piace alle grandi spagnoli e inglesi. Romelu Lukaku nel mirino dell'Arabia Saudita e Joshua Zirkzee, che piace al Milan ma può essere ricomprato dal Bayern Monaco.



L'ARSENAL SI MUOVE - In questo contesto si muove l'Arsenal, che cerca un centravanti affidabile per la prossima stagione visti gli infortuni che hanno condizionato Gabriel Jesus. Come riporta il Daily Mail, tra le opzioni ci sono Ivan Toney del Brentford e Viktor Gyokeres dello Sporting, ma non sono gli unici nomi sul taccuino dei Gunners.



DUE NOMI IN ITALIA - Stando al quotidiano inglese, l'Arsenal monitora infatti anche la situazione di Osimhen del Napoli e Zirkzee del Bologna, due profili ritenuti idonei per il gioco di Mikel Arteta. I due, ovviamente, hanno costi diversi: il nigeriano ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, il costo dell'olandese si aggira intorno ai 50 milioni di euro.