Una stagione sempre più esaltante, quella di Victor Osimhen: il gol segnato all'Empoli in trasferta permette all'attaccante nigeriano di essere il secondo giocatore più giovane (24 anni, 58 giorni) nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze di fila in Serie A, dietro soltanto a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995).