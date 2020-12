Nelle ultime ore è circolata la notizia che troverebbe nello staff medico della Nazionale nigeriana le colpe del mancato rientro di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli si è infortunato lo scorso 13 novembre proprio con la sua Nigeria. Non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo a causa del dolore che prova ancora in seguito alla lussazione alla spalla destra.



Lo stesso giocatore ci ha tenuto ha smentire che il problema fosse relativo ad una cura negligente da parte dello staff della Nigeria. Anche il Napoli ha ribadito il concetto tramite un tweet: "La situazione attuale riguardo l'infortunio di Victor Osimhen è solo una conseguenza della lussazione alla spalla destra".