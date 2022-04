Il giocatore più ambito in ottica mercato in casa Napoli è chiaramente Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha tanti estimatori, soprattutto in Premier League. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il suo intermediario, il noto agente Andrea D'Amico:



"Dovesse arrivare un'offerta molto importante Osimhen andrebbe via, bisogna essere realisti. Questo discorso vale per ogni calciatore che gioca nel campionato italiano. Di offerte dalla Premier al momento non ne ho ma l'Inghilterra resta un mercato di primo piano. Per offerta importante intendo un'offerta da 150 milioni, per prendere Osimhen serve una proposta di oltre 100 milioni".