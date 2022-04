La finestra estiva di calciomercato si avvicina. In casa Napoli ci sono alcuni giocatori molto appetiti in tutta Europa. Tra questi Victor Osimhen, che sta attirando su di sé l'attenzione di club europei ma il club partenopeo lo lascerà partire solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile, che presumibilmente arriverà dalla Premier League.



C'è stato un summit di mercato tra De Laurentiis, Osimhen, il ds del Napoli Giuntoli e il procuratore del nigeriano, Roberto Calenda. Stabilito il prezzo per un'eventuale cessione, i 100 milioni che il Newcastle offrì a gennaio diventeranno una base d'asta per la prossima sessione di mercato. Asta a cui parteciperanno anche Arsenal e Manchester United, con i Red Devils in vantaggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.