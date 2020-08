Il Napoli ha acquistato Victor Osimhen per 70 milioni di euro più 10 di bonus più i cartellini di una serie di giovani al Lille, per un affare da quasi 100 milioni. Ma c'è un retroscena legato alla Juve, con il direttore sportivo Fabio Paratici che voleva comprare il nigeriano classe 1998 e ha provato seriamente a portarlo a Torino, quando è esploso allo Charleroi: il fatto che fosse extracomunitario e togliesse uno slot ha portato i bianconeri a non effettuare investimenti importanti, dopo averlo seguito a lungo. De Laurentiis ha invece scelto di puntare fortemente su di lui.