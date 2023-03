Victor Osimhen è la stella più lucente del Napoli. Il centravanti nigeriano protagonista assoluto sia in Serie A, ma anche in Champions League, sembra a tutti gli effetti inarrestabile e, con le sue prestazioni, sta inevitabilmente attirando su di sè l'attenzione di numerosi club, in particolare dalla ricchissima Premier League. E dopo le grandi dichiarazioni di stima verso il campionato inglese e la conferma della voglia di trasferirsi in Inghilterra nel suo futuro, nella serata di ieri, immediatamente dopo la vittoria ottenuta anche grazie ai suoi gol contro l'Eintracht che è valso l'accesso ai quarti di finale di Champions League, Osimhen è stato ancora più esplicito sul suo futuro ai microfoni di Sport1.



PARLERO' CON IL CLUB E CON I MIEI AGENTI - Il Manchester United, non è un segreto, è in prima fila per acquistarlo dal Napoli a fine stagione e a domanda diretta sul suo futuro Osimhen ha aperto all'addio: "Non so cosa mi riserverà il futuro, ma penso di essere sulla giusta strada. A fine stagione, mi siederò al tavolo con i miei agenti e parleremo di tutto. E parlerò anche col club. Sono incredibilmente grato al Napoli, troveremo una buona soluzione per tutti".