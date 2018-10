Hernan Ospina, padre di David Ospina, è intervenuto a Radio Marte: "E' stata una grande gara, il Napoli ha limitato alla grande il Liverpool e David anche con l'aiuto dei compagni è riuscito a non subire gol. Ieri l'ho sentito ed era molto felice per la vittoria in Champions League. In Colombia ha grande sostegno ed è un vero idolo. E' sempre stato bravo anche con le uscite di piede, visto che da ragazzino giocava come attaccante e segnava sempre più di tutti. Questa dote gli è rimasta come si vede dal suo gioco in impostazione. Nonostante ci fossero tante gare importanti tutti mi chiedevano l'orario del match del Napoli. Gli azzurri sono una grande squadra ed anche grazie alla presenza di Ospina tutti in Colombia stanno iniziando a seguire i partenopei".



Sul futuro di Ospina: "Speriamo che resti a Napoli, perchè è felice ed ha ritrovato spazio dopo le panchine all'Arsenal. Mi auguro che possa essere protagonista in azzurro perchè si trova bene a Napoli".