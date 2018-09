David Ospina, portiere della Colombia e del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la gara tra la sua Nazionale e l'Argentina: "Veniamo da un momento difficile, complicato, ma adesso abbiamo una bella partita contro la Fiorentina. Speriamo di fare un buon risultato per restare in alto. La Fiorentina è una squadra che ha una storia, buoni giocatori, ma noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e a fare i tre punti. La Champions è un torneo importante. Speriamo di fare un buon lavoro per andare avanti"