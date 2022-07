Dopo la conferenza stampa del ds Giuntoli, ilpresenta in conferenza stampa il neoacquisto, difensore proveniente dal Brighton ( APPROFONDISCI QUI ). Ecco le parole del norvegese:- "Volevo venire soltanto al Napoli da tempo. Ho giocato un anno al Genoa e ho conosciuto la Serie A. Era un sogno giocare per un club come il Napoli".- "Gioco sia a sinistra che a destra, per me fa lo stesso. Deciderà il mister".- "L'attaccante più forte che ho affrontato? Osimhen".- "Non ho ancora scelto il numero di maglia, Cannavaro è il mio idolo".STADIO MARADONA - "Sono stato molto impressionato dallo stadio, dai tifosi e dall'addio di Insigne. Non vedo l'ora di giocarci".- "Un difensore incredibile. Non sono qui per essere il sostituto di Koulibaly ma semplicemente me stesso e darò il massimo".- "Sono qui per vincere perché il Napoli è una grande squadra".- "Ho trovato un bell'ambiente all'interno dello spogliatoio. Ho visto e conosciuto qualcuno, ma da pochissimo. Sono felice di continuare a giocare in Italia".