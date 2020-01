Daniel Osvaldo è tornato a giocare a calcio dopo tre anni di stop. E lo ha fatto con la maglia del Banfield, con cui oggi ha svolto il primo allenamento. Queste le parole dell'ex Inter, Juve e Roma riportate da Tyc Sports: "Mi sento molto bene, impaziente. Vediamo giorno dopo giorno come mi sentirò. Oggi sono stanco, ovviamente, ma bene. Lavorare qui ti fa venire voglia di giocare fino ai 40 anni. Voglio tornare senza fretta e mettermi a disposizione del tecnico. L'obiettivo ora è di non farmi male".



SULLA PAUSA - "Mi sono preso una pausa dal calcio e dall'ambiente, ma volevo davvero giocare. Anche la mia famiglia aveva voglia di vedermi di nuovo in campo e questo mi ha influenzato molto, soprattutto nella decisione di venire al Banfield e dare gioia al mio vecchio. Maradona mi voleva al Gimnasia? Non ho ricevuto nessuna chiamata da Diego".