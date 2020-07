Pablo Daniel Osvaldo ci ricasca. L'ex attaccante di Fiorentina, Roma, Juve e Inter è ai titolo di coda con il Banfield. Lo conferma il vice-presidente Oscar Tucker, che a Inforegion spiega: "Aveva iniziato gli allenamenti (sostenuti tramite la piattaforma Zoom, ndr), ma per motivi particolari da alcune settimane non partecipa. Non fa più parte della rosa. Avevamo la possibilità di estendere il contratto, ma non è stato fatto. In questo contesto, è difficile che continui qui. Abbiamo sempre avuto un dialogo fluido con il giocatore e lo stesso è accaduto con lo staff tecnico. Abbiamo dato spiegazioni a Javier Sanguinetti. Osvaldo ha chiesto tempo, ma è molto difficile che continui".