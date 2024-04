Fiorentina, torna di moda Carboni. L'Inter apre alla cessione

Ha fatto benissimo nella sua avventura al Monza ma, al rientro dal prestito, potrebbe non esserci spazio per Valentin Carboni all'Inter, proprietaria del suo cartellino. E questo perché , si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, è forte la volontà dei nerazzurri di arrivare a Joshua Zirkzee nel corso del prossimo mercato estivo.Motivo, questo, che potrebbe spingere Marotta e Ausilio a privarsi del proprio gioiellino per riuscire a mettere da parte un bel tesoretto per riuscire ad arrivare all'attaccante ex Bayern. Ecco che dunque potrebbe riaprirsi una pista sopita.

- La strada è quella che porta a Firenze con la Fiorentina che già a gennaio aveva provato a strappare l'argentino all'Inter, salvo vedersi rifiutata una sostanziosa offerta da 20 milioni di euro. Oggi le cose sembrano però cambiate e, si legge, l'Inter acconsentire be ad una sua partenza a fronte di un'offerta da 30 ilioni. Da capire se le società troveranno un punto di contatto. Sul ragazzo ci sono anche Aston Villa e Atalanta.