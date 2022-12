Il River Plate tenta Nicolas Otamendi. Faro difensivo dell'Argentina che si giocherà stasera il passaggio alla finale del Mondiale in Qatar, il difensore è stuzzicato da un ritorno in patria all'età di 34 anni. Ma il Benfica, suo attuale club, ha altre idee: i portoghesi, riferisce 'Marca' sono fiduciosi di portelo trattenere almeno per un altro anno. L'ex Manchester City ha il contratto in scadenza a giugno.