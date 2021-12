L'ultima giornata della fase a gironi diha dato tutti i suoi verdetti, o quasi:per il secondo posto del gruppo F, sono note le squadre che prenderanno parte agli ottavi di Champions League., che ha chiuso all'ultima piazza il girone della morte con Liverpool, Atletico e Porto,, retrocesso ai playoff di Europa League con il Benfica a fare festa dietro al Bayern Monaco (i blaugrana non uscivano ai gironi di Champions dal 2000/01)., rispettivamente prima nel gruppo H (davanti al Chelsea) e seconda nel gruppo D (alle spalle del Real Madrid), e le due squadre si presentano all'urna di Nyon (lunedì ore 12) con prospettive decisamente diverse.- L'incredibile 3-3 dello Zenit in pieno recupero con il Chelsea ha regalato ad Allegri un primo posto insperato e che permette ai bianconeri di guardare con cauto ottimismo al sorteggio. Di fatto, con i Blues che non potranno essere pescati in quanto avversari nel girone, c'è una sola squadra da ritenere vero e proprio spauracchio: il, la squadra che tutte le teste di serie (tranne il City che l'ha già affrontato) vorrebbero evitare. Pescate decisamente più morbide sarebbero invece il, il, eventualmente ile soprattutto lo. E l'? Sulla carta la squadra di Simeone avrebbe tutto per essere temuta, ma quanto mostrato nel girone, soprattutto nella sconfitta interna con il Milan, lascia intendere che la corazzata di pochi anni fa sia solo un ricordo e che ora i colchoneros abbiano più di una crepa da sfruttare: 4 stelle di difficoltà, ma con riserva.- Decisamente diverso il discorso per l'Inter di Inzaghi, che agli ottavi dovrà fare a meno di Barella certamente per la gara di andata per squalifica (da vedere per il ritorno in base al referto dell'arbitro) e ha un ampio pool di super rivali da pescare.: questi i tre avversari più temibili e che probabilmente Inzaghi e giocatori si risparmierebbero almeno agli ottavi. Più abbordabile il, che ha sì Ronaldo e altri campioni assoluti come Bruno Fernandes e Pogba, ma è incostante nel rendimento e sta cambiando pelle con l'arrivo di Rangnick. Le pescate più 'morbide' per i nerazzurri sarebbero il, uscito vincitore dalla royal rumble finale del gruppo G, e l'dominatore del gruppo C (punteggio pieno). Avversari sulla carta più abbordabili ma da non sottovalutare soprattutto per il potenziale offensivo: i francesi hanno dalla loro il bomber canadese(seguito peraltro proprio dall'Inter) ma probabilmente perderanno(che ha un'intesa con la Fiorentina), gli olandesi invece hanno si affidano a, capocannoniere di questa Champions con 10 gol, a segno in tutte e sei le gare della fase a gironi. Criteri che poi si applicherebbero anche all'Atalanta in caso di qualificazione, con un'unica differenza: la squadra di Gasperini non potrebbe pescare lo United (già affrontato nel girone) ma potrebbero doversela vedere con il, che con Ancelotti sta tornando a brillare trascinato dall'esperienza dei veterani Benzema-Kroos-Modric e dalla qualità travolgente di Vinicius.Ajax ***Bayern Monaco *****Manchester City *****Liverpool *****Manchester United **** (non potrebbe incontrare l'Atalanta)Real Madrid **** (non può incontrare l'Inter, potenzialmente l'Atalanta)JuventusLille ***Paris Saint-Germain *****Sporting **InterAtletico Madrid ****Chelsea ***** (non può incontrare la Juve)Benfica ***Salisburgo ***Villarreal***/Atalanta- Il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi andrà in scena lunedì 13 dicembre (ore 12) a Nyon, nella sede della Uefa. Le squadre teste di serie (qualificate come prime) giocheranno il ritorno in casa. Secondo i criteri, agli ottavi non si possono incontrare squadre della stessa nazione o dello stesso girone. L'andata degli ottavi si giocherà tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno tra l'8 e il 16 marzo. Eliminata la regola del gol in trasferta che può valere doppio, le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta andranno ai tempi supplementari e in caso di ulteriore pareggio si andrà ai calci di rigore.