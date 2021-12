. Dopo le eliminazioni di(fuori da tutto) e(retrocessa in Europa League) dopo la fase a gironi, nerazzurri e bianconeri sono le due squadre che rappresenteranno l'Italia negliper decretare gli accoppiamenti per il primo stage ad eliminazione diretta, Inzaghi e Allegri attendono di conoscere i loro prossimi avversari.- Per l'Inter, che accede da seconda del girone (alle spalle del Real Madrid) e dunque non testa di serie, il sorteggio rischia di essere estremamente insidioso: escluse dalla pescata solo Juve (stesso Paese di provenienza) e Real (affrontato ai gironi), l'incubo dei tifosi nerazzurri è che dall'urna possa uscire una delle tre grandi corazzate,. Non meno pericoloso ildi Cristiano Ronaldo, pescate più auspicabili- Sorteggio più morbido per la Juve di Allegri, prima nel proprio girone all'ultimo respiro. I bianconeri non potranno prendere l'Inter e il Chelsea (che ha terminato secondo nel girone),di Messi e Mbappé. L'continua nel suo momento no e fa meno paura, per il resto pescate più morbide:Ajax ***Bayern Monaco *****Manchester City *****Liverpool *****Manchester United ****Real Madrid **** (non può incontrare l'Inter)Lille ***Paris Saint-Germain *****Sporting **Atletico Madrid ****Chelsea ***** (non può incontrare la Juve)Benfica ***Salisburgo ***Villarreal***- Le squadre teste di serie (qualificate come prime) giocheranno il ritorno in casa. Secondo i criteri, agli ottavi non si possono incontrare squadre della stessa nazione o dello stesso girone.. Eliminata la regola del gol in trasferta che può valere doppio, le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta andranno ai tempi supplementari e in caso di ulteriore pareggio si andrà ai calci di rigore.