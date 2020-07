Con la vittoria di ieri contro la Sampdoria la Juventus si è aggiudicata il suo nono scudetto di fila. Riguardo questo successo ha parlato Ottavio Bianchi, ex giocatore e allenatore del Napoli (in particolar modo). Questo un estratto della sua intervista per Radio Kiss Kiss Napoli:



"La Juve, anche in un campionato fatto di critiche, ha vinto comunque. Vincere a Napoli è diverso che vincere alla Juventus. È più facile ricordare chi non ha vinto a Torino, di chi ha vinto. Hanno vinto tutti praticamente. Con l’abilità loro è chiaro. Sarri qualcosa si è perso a non aver vinto a Napoli. Napoli è Napoli. Gli faccio i complimenti per aver vinto a Torino. A Napoli avrebbe avuto qualche fuoco d’artificio in più. Rammarichi? L’Atalanta si deve mordere le mani. Ha perso 6 punti contro la SPAL. Ha tutte le qualità per potersi imporre, mentre le altre si adattano”.