Ouedraogo fra Inter e Milan? Il ct Germania Under 21: 'Che talento! Chi lo prende non sbaglia'

Inter e Milan si stanno dando battaglia per Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 in forza allo Schalke 04 e nazionale a livello giovanile che sta riscuotendo ampio successo in patria e di conseguenza sul mercato.



HA BISOGNO DI TEMPO - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Germania Under 21, Antonio Di Salvo ha commentato le voci di mercato attorno al suo gioiellino: "È un centrocampista molto talentuoso, è stato protagonista con la nostra Under 17, ma poi si è infortunato. Finora ha messo insieme una buona esperienza con lo Schalke, avrà bisogno di tempo.



MERCATO - "Tante squadre lo vogliono, anche in Germania e all’estero. Chi lo prende non sbaglia".