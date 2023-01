Nelle ultime settimane il nome più chiacchierato in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato è quello di. Il suo ex intermediario,, ha parlato del suo assistito a Radio CRC:Fino all’anno scorso mi è capitato di parlare di lui con alcuni club italiani, specialmentePiaceva il calciatore in generale, ma non hanno voluto approfondire il discorso".- "L’unico rimpianto che ho con il Napoli è Aguerd che fu proposto a Giuntoli per 8/10 milioni, poi si è trasferito al West Ham".- "I 15 milioni di cui si parla e che si leggono sarebbero un ottimo investimento su Ounahi per il Napoli. Lui può tranquillamente giocare come play al posto di Lobotka o può fare la mezzala, è molto duttile. Ha visione di gioco e un’ottima tecnica di base. Ha dribbling ed un fisico non particolarmente strutturato, ma non deve mettere neanche troppa massa muscolare per non snaturarsi".- "Il fatto di non avere il passaporto comunitario non agevola il transfer, ma secondo me sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli. Sarei davvero contento se lo prendesse il Napoli perché è anche coerente con la strategia degli azzurri. 15 milioni possono sembrare tanti, ma poi ti guardi intorno e senti parlare di 127 milioni per Enzo Fernandez che è un ottimo giocatore ma girano delle cifre assurde. Il Mondiale dà l’opportunità a tanti profili di mettersi in mostra. Ounahi è una persona molto seria e professionale, il suo agente ne ha tessuto le sue lodi in ogni occasione sia come calciatore che come persona".