Intervistato da AceOdds, l'ex pallone d'oro Michael Owen ha riflettuto su quale avrebbe potuto essere il suo valore al giorno d'oggi:



"Non lo so, mi sembra che le cifre siano un po' più basse ora di quanto non fossero un paio di anni fa. Ovviamente la cessione di Haaland non riflette il suo vero prezzo a causa sia delle commissioni per i procuratori che per gli accordi che c'erano nel suo contratto. Quindi se parliamo di un mercato aperto e di quando avevo 19 o 20 anni ed ero al massimo della forma, forse il mio valore sarebbe stato di un centinaio di milioni di sterline. Ma penso sia difficile da dire. Quello che si può certamente dire è che se il mio valore fosse stato di 150 milioni e qualcuno li avesse pagati, non avrebbe fatto un affare, perché la mia carriera è andata peggiorando nel corso degli anni".