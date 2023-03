Col pareggio di ieri, la Roma si è qualificata ai quarti di Europa League eliminando la Real Sociedad. Oggi alle 13 si svolgeranno i sorteggi per decretare la prossima avversaria della squadra di Mourinho. E mentre nella capitale si festeggia, in Spagna l'umore è di tutt'altro tipo. Le parole di Oyarzabal ai microfoni di Movistar TV ne sono un esempio. L'attaccante della squadra di Alguacil ha criticato il modo di giocare della Roma e l'arbitraggio. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che avremmo incontrato queste difficoltà, come avrebbero giocato. I dati sul tempo effettivo sono chiari e l'arbitro dovrebbe cercare di far giocare il più possibile"