L'ex fantasista Mesut Ozil, fresco di ritiro dal calcio giocato, nella lunga intervista rilasciata a Marca ha parlato anche delle sue prospettive personali future adesso che ha appeso gli scarpini al chiodo:



"Non ho ancora pensato a cosa farò, per ora mi concentrerò sulla mia famiglia. Ad oggi non voglio diventare allenatore o rimanere nel mondo del calcio, onestamente. Ci lavoro da 17 anni ma chi mi conosce sa che non mi piace molto stare davanti alle telecamere ed essere al centro dell'attenzione. Ora vivrò con più calma...".