Mesut Ozil, trequartista dell'Arsenal, è fuori dai piani di Arteta. Jack Wilshere, ex dei Gunners, dice la sua sul rapporto tra il trequartista tedesco e l'allenatore spagnolo: "Penso che potrebbe dare molto alla squadra. Mi piacerebbe vedere Ozil giocare sotto la guida di Arteta: potrebbe gestire la palla come sa fare e fare tanti assist per Aubameyang e Lacazette. Mi piacerebbe giocare ancora con lui, è molto forte. È un peccato quello che sta succedendo; oggi nessuno conosce le motivazioni, ma sono sicuro che un giorno tutti scopriranno cosa sia accaduto".