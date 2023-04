Paolo Cannavaro parla a Sky: A noi napoletani festeggiare non ci pesa... Di certo non ci fermeremo per aspettare le prossime partite. Oggi è stata una bella sensazione. Stare lontano da casa, ma non sentirne la mancanza è una bellissima sensazione. Doveva finire diversamente, ma non facciamo drammi, è solo questione di tempo. Oggi c'era un eccesso di tensione, alcuni provavano poco giocate che hanno fatto vedere per tutto il campionato, si vedeva che avevano il freno a mano tirato".