Uno dei tantidi Raffaele Palladino è sicuramente la personalità della rosa: una squadra con, al suo interno, tanti leader. Ma ce n’è uno in particolare, che sta dimostrando, ancora più di quanto già non si sapesse, di essere un. Stiamo parlando di. Uno che non si tira mai indietro e non ha paura di nulla, anche perché la vita - come già sapete - lo ha messo dinnanzi a momenti difficili.A parlare delle prestazioni di Pablo Mari sono i, soprattutto nell’ultimo turno di campionato: il difensore di 29 anni è stato ildi giornata in quanto a(124), davanti - tra gli altri - a Milinkovic-Savic, Amrabat e Skriniar. Ben 102 (ovvero l’82%) sono andati a buon fine. Sempre secondo i dati forniti da WyScout, si nota come il centrale del Monza abbia completato il(88 su 93) e abbia. Da notare come, tra l’altro, abbia, segnale di come sia un difensore sempre attento ed efficace.L’ultimo turno è solo uno degli ultimi esempi - a livello di dati - dell’ottimo rendimento di Pablo Mari, che da quando è rientrato in campo dopo l’infortunio ha dato una: dalla partita contro la Fiorentina (23 minuti giocati) al pareggio contro la Sampdoria, il club lombardo non ha mai perso, e Pablo è sempre stato. Il trend del Monza è positivo e l’obiettivo salvezza si avvicina sempre di più. Grazie a un gruppo di uomini, come ha affermato anche Palladino recentemente. Uno di questi è sicuramente Pablo Mari.