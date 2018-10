A volte, lasciare Barcellona può fare solo bene: lo testimonia Francisco Alcacer Garcia, meglio conosciuto come Paco Alcacer, attaccante valenciano che da quando se n'è andato dalla Catalogna, dove ormai era diventato una "triste" riserva di Luis Suarez, ha ricominciato a volare.



VIA DA BARCELLONA A MALINCUORE, AL DORTMUND PER BATSHUAYI - Il centravanti classe 1993 ha infatti iniziato la stagione come meglio non poteva, dopo i numerosi rumors che lo vedevano andar via dai blaugrana con somma tristezza e unirsi al nuovo club, il Borussia Dortmund, quasi a malincuore: prestito oneroso con diritto di riscatto ai gialloneri, che lo vogliono come attaccante titolare al posto di Batshuayi, curiosamente finito proprio a Valencia, club in cui Paco è nato e cresciuto e dove si è imposto nel grande calcio, diventandone anche capitano.



MEGLIO DI DORFEL: UN GOL OGNI 24' MINUTI, 6 GOL IN 81' - In Germania dunque, quasi sommessamente, ma i numeri, anzi, i gol, iniziano a parlare al suo posto: esordisce con i tedeschi il 14 settembre, siglando anche la sua prima marcatura a scapito dell'Eintracht Francoforte. Salta la giornata seguente per infortunio ma il 29 settembre torna nel match in trasferta contro il Bayer Leverkusen: due reti in 27 minuti e gara vinta 4-2. Sabato scorso, realizza la sua prima tripletta con il Dortmund, a danno dell'Augsburg, dopo essere entrato al 71': tre gol che lo portano ad eguagliare il record di Gert Dörfel, che era riuscito a segnare sei reti nelle prime tre presenze in campionato nel 1963. Tutti gol realizzati da subentrato a gara in corso, con la media-gol record di una rete ogni 24 minuti. Senza contare la rete messa a segno anche in Champions League, contro il Monaco.



BOMBER ANCHE NELLA SPAGNA: 'ORA SONO PROTAGONISTA' - Numeri pazzeschi, che gli fanno riconquistare subito anche la Nazionale spagnola. Spagna con la quale non si ferma, anzi: due reti al Galles in amichevole in 29', la solita sentenza. Il commento? "In talune circostanze la cosa più giusta è prendere decisioni forti. In due anni al Barcellona non sono mai stato protagonista e le cose non sono andate come avrei voluto. Per questo ho deciso di cercare un posto da titolare lontano dal Barcellona". Protagonista in Germania, protagonista in nazionale: perché scegliere il palcoscenico giusto, per un attore protagonista, è quasi più importante del ruolo ricoperto.



