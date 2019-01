Jerry Mbakogu, attaccante del Padova, ha realizzato una doppietta, al suo ritorno in Italia, contro il Verona. Il suo agente, Stefano Castagna, ne parla a Il Gazzettino: "Ho parlato con Jerry dopo il derby con il Verona, è tranquillo. Se sta bene fisicamente, è il giocatore più forte in serie B. A Padova è molto stimolato, non dico che farà due gol a partita, anche se è nelle sue possibilità. Dopo l’intervento di pulizia al ginocchio è stato fermo negli ultimi mesi, durante i quali però ha lavorato tanto: del resto non disputi una partita del genere se non hai lavorato in precedenza. È chiaro che gli manca il ritmo partita, ma sta bene e domenica si è visto. Deve continuare così. Il mister è bravo e la società ha compiuto degli sforzi sul mercato".