, con la maledizione legata alla promozione in Serie B che continua ad affliggere la squadra veneta senza tregua. Sono ormai anni che il club biancorosso si presenta ai nastri di partenza tra leper vincere il campionato e finisce, sempre e comunque, con il. Se negli anni passati la rabbia era stata dettata da secondi posti amari, in questa stagione le cose si sono messeIl Padova, infatti, dopo un ottimo avvio di stagione è, con la squadra ferma alin classifica, ad appena tre. Uno scenario assolutamente inaccettabile per la società, con la vetta del campionato distante già undici lunghezze e, salvo clamorosi miracoli sportivi. Il rendimento della squadra, estremamente sotto tono, ha convinto nelle ultime ore la società a prendere provvedimenti, con unAl momento il Padova ha vinto sei partite, a fronte di sette sconfitte e cinque pareggi, subito 23 reti e segnate 20., non certo da big assoluta candidata alla vittoria. Ecco perchéha preso la decisione di portare a Padova Vincenzo Torrente, che avrà il duro compito di rilanciare una. Gli cede la patata bollente Bruno Caneo, esonerato dopo diversi mesi di pessimi risultati. Un allontanamento che Mirabelli ha giustificato in questi termini durante la conferenza stampa del nuovo tecnico: ‘’Cambiare è sempre una scelta dolorosa, ma è come se si fosse spenta la luce. Abbiamo provato a difendere ciò che era stato fatto, ma a un certo punto si è rotto qualcosa tra le componenti:. I calciatori però devono essere consapevoli che sono sotto osservazione’’. Parole dure, che raccontano alla perfezione uno spaccato di crisi profonda in casa Padova...