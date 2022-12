Terzo quattro anni fa a Russia 2018, in ascesa costante e con grandi giocatori. Questi ultimi (De Bruyne, Lukaku, Hazard) sembrano aver mandato i loro cugini a. E così, prima che tu te ne accorga, una delle Nazionali più belle e accreditate al mondo potrebbe aver fatto la fine della panna cotta. Sbranata in un gruppo che, addirittura, prima della giornata odierna è rimasto in tre unità. Il Canada infatti giocherà in chiave prossimi Mondiali quando sarà uno dei Paesi ospitanti con Stati Uniti e Messico.In breve,i. La(seconda a Russia 2018) è sempre stata quella che in giornata giusta sa farti molto male. E se si trova contro una rappresentativa (meglio dire così che Nazionale, almeno finora) esplosiva soltanto nello strillarsi in faccia negli spogliatoi, può affondare il coltello. Ve lo dico ora,(e insieme con me l'ha detto De Bruyne, mica il custode del Fangone).Ill'ha trasformata in un test, ilha ben altro per la testa. Addirittura la X tra le favorite o la vittoria belga potrebbero spianargli la strada per qualificarsi come prima.e, contro chi non ha un motivo sonante per concorrere ai tre punti, sembreranno volare. Quota crollata sotto la pari.Posticipo die visto che gli altri due ci hanno sorriso (il 2 della Reggiana e il gol tra Feralpi e Juventus next gen) vado con grande ottimismo sulla. I biancorossi sono reduci da tre successi e hanno indossato gli stivali delle Sette Leghe pdr dribblare quelle che hanno ancora davanti. Ilpadrone di casa viene da tre sconfitte e boccheggia nei bassifondi. Si va su questo 2 come "se fosse Antani" (lo diceva Il gigantesco Ugo Tognazzi negli Amici miei: e ne sapeva, Ussignur se ne sapeva).Croazia-Belgio 1 (quota 2,65)Canada-Marocco 2 (1,87)Trento-Vicenza 2 (2,05)