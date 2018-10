Giacomo Bindi, portiere del Pordenone, torna sul suo passato al Padova. Queste le parole a Il Messaggero Veneto: “A Pordenone mi sono sentito bene fin da subito. Mi sento apprezzato e stimato da tutto l'ambiente, sono aspetti importanti per un portiere. A Padova non mi sentivo più così, è uno dei motivi per cui ho lasciato la squadra biancorossa”.