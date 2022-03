Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova, ha parlato nel corso della presentazione del nuovo progetto del settore giovanile della possibilità di trattenere i giovani prospetti: "Quello che vorrei spiegare ai nostri tifosi è che finché siamo in Serie C non possiamo permetterci di tenere giocatori del nostro vivaio che ricevono offerte dalla A come Lovato e Moro. Se saliamo di categoria, invece, possiamo cambiare questo approccio e magari provare a tenere determinati calciatori del nostro settore giovanile. Per Moro il Sassuolo ha investito la cifra più alta per un calciatore di Serie C, noi a quel punto non potevamo più pensare di tenere un giocatore che aveva una proposta dalla Serie A. Se riusciremo a salire in B la questione potrà cambiare", riporta Padovagoal.it.