Dopo la retrocessione in Serie C maturata in questa stagione, il Padova prepara un nuovo assetto per la pronta risalita in B. Come spiega il Corriere del Veneto, il nuovo socio di maggioranza Joseph Oughourlian pensa a Sean Sogliano come direttore sportivo (l'ultima sua esperienza è stata a Bari) e come allenatore punta Mauro Zironelli, in uscita dalla Juve Under 23.