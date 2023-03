Michele Padovano, ex calciatore tra le altre della Juventus, ha parlato a margine dell'evento Gianluca Forever in onore della memoria dell'ex compagno di squadra e capitano Vialli. Di seguito le sue dichiarazioni, raccolte da Calciomercato.com:



"Una cara persona, un grande amico, oltre a essere un leader in campo era una persona speciale, aveva una parola buona per tutti. Lo porterò con me per sempre. Chiamava me e mia moglie, ci è sempre stato vicino. Un personaggio come lui alla Juve manca tantissimo. Quando sono andato in Inghilterra fu anche dettata dalla sua presenza, ci siamo frequentati quasi più lì che in Italia".



Nel video le altre sue dichiarazioni, a tema bianconero e azzurro: