Juan Carlos Restrepo, padre adottivo del centrocampista classe '91 del Bayern Monaco James Rodriguez ha parlato del futuro del giocatore colombiano: "Sta bene in Germania, anche se possono arrivare delle offerte. Non ho notizie in merito, so che ci sono dei rumors provenienti dall'Inghilterra (il riferimento è all'Arsenal). Un ritorno al Real Madrid? E' un supertifoso dei blancos e quindi prende in considerazione l'idea di giocare ancora lì, visto che sono i proprietari del suo cartellino". A giugno scade il prestito in favore del Bayern, che vanta un diritto di riscatto di 42 milioni di euro.