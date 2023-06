Un lampo nella notte,manda gli Azzurrini in finale per la prima volta nella storia.. Centrocampista dell’Udinese, ha esordito a novembre contro l’Albania nonostante poco più di 90 minuti totali in Serie A tra la stagione scorsa e quella attuale. Il Mancio lancia i giovani senza paura, il piccolo Simone ringrazia: "Un momento che non dimenticherò mai". Esordiente più giovane in Nazionale negli ultimi cent’anni, il terzo di sempre.- In attesa della finale contro l'Uruguay i riflettori del mercato sono già accesi su di lui. Le big lo seguono da vicino, lo studiano e valutano ogni mossa per superare la concorrenza.per capire se c’erano margini per una trattativa. Un sondaggio ufficiale. Dall’altra parte però hanno risposto picche: i bianconeri vogliono tenersi stretto uno dei migliori talenti italiani, e non intendono fare nessun tipo di prezzo. Lui è tifosissimo del Napoli: la sera dello scudetto ha sbirciato i festeggiamenti dallo spogliatoio di Udine. E ieri ha segnato allo stadio Diego Armando Maradona di La Plata. Segni del destino.- Dietro alla valorizzazione di Pafundi c’è un piano ben preciso che i vertici della Nazionale e quelli dell’Udinese stanno portando avanti di comune accordo: telefonate, incontri, contatti frequenti per capire qual è il miglior percorso per far esplodere questo talento.. Pafundi rimane a Montefalcone, gioca nella squadra del paese e in un torneo - due anni sotto età, come sempre - ruba l’occhio all’Udinese. Basta un assist e una traversa per convincere gli scout: "Simo, mi ha chiamato l’Udinese" gli disse la madre quando il ragazzo tornò dal mare. Oggi è il telefono bianconero che suona, chissà se avrà squillato anche dopo la punizione di ieri sera.