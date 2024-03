Pafundi-show, l'Italia Under 19 batte 3-1 la Scozia: buona la prima nella Fase Elite dell'Europeo

Redazione CM

Buona la prima dell'Italia Under 19 nella Fase Elite dell'Europeo di categoria, di cui è campione in carica. Gli Azzurini di Bernardo Corradi battono 3-1 la Scozia a Lignano Sabbiadoro, nel segno di Simone Pafundi, protagonista assoluto dell'incontro al 'Guido Teghil'.



PAFUNDI-SHOW - Il talento del Losanna, che lo ha prelevato in estate dall'Udinese, entra in tutti i gol dell'Italia: una sua conclusione dalla distanza, respinta male da Williamson, porta alla ribattuta vincente del milanista Kevin Zeroli; poi si mette in proprio con uno splendido mancino da fuori che si insacca in rete per il momentaneo 2-0 azzurro, infine serve a Marco Romano del Genoa un assist al bacio per il definitivo 3-1. Di David Watson la rete degli scozzesi per il momentaneo 2-1.



PARLA CORRADI - Il tecnico Bernardo Corradi, a fine gara, ha sottolineato: "È stata indubbiamente una buona gara: la parte migliore, probabilmente, è stata il risultato. Come ho detto ai ragazzi a fine partita, possiamo e dobbiamo fare di più se vogliamo riconfermarci campioni d'Europa: dipende solamente da noi".



PROSSIME PARTITE - Gli Azzurrini torneranno in campo sabato 23 marzo (ore 16.30) al 'Friuli' di Udine contro i pari categoria della Repubblica Ceca, che, nella partita andata in scena al 'Giuseppe Morigi' di Manzano, hanno battuto 1-0 la Georgia. Corradi spiega: "Mi aspetto una partita tosta dal punto di vista fisico tra due squadre che si giocano tanto avendo vinto, sia noi che loro, all'esordio".



IL TABELLINO



Scozia-Italia 1-3



MARCATORI: 25' Zeroli (I), 70' Pafundi (I), 75' Watson (S), 84' Romano (I).



SCOZIA (4-3-3): Williamson; Whittaker, Jakson, Grant, MacKenzie; Miller (dal 90' Tait), Watson, Rice; Wales (dal 79' One), Bavidge (dal 71' Wilson), Kelly.



ITALIA (4-3-1-2): Marin; Palestra, Mane (dall'87' Amey), Chiarodia, Bartesaghi; Mannini (dal 76' Romano), Lipani (dal 76' Harder), Di Maggio (dal 58' Ciammaglichella); Zeroli; Pafundi, Misitano (dal 58' Anghele).



AMMONITI: 42' Bavidge (S), 43' Palestra (I), 43' Kelly (S), 57' Grant (S), 59' Bartesaghi (I).