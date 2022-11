Massimo Paganin parla a Tmw Radio del possible trasferimento all’Inter di Franck Kessie: “Ha qualità di sicuro, ma non lo vedo funzionale al gioco dell'Inter. Ho qualche perplessità. Non vedo come potrebbe incastrarsi in un gioco diverso rispetto a quello del Milan. Non lo vedo come vice-Brozovic, neanche come interno, se si adatto poi bravo lui".