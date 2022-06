Intervistato da Tmw, l'ex difensore dell'Inter, Antonio Paganini, ha espresso la propria opinione in merito al mercato nerazzurro.



"Il futuro di Bastoni? La strategia dell'Inter è chiara, deve abbattere l'esposizione della società e in questo contesto rientra il sacrificio di Skriniar. Meglio tenere Bastoni per età, è meno sacrificabile dello slovacco".