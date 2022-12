Massimo Paganin parla di Lautaro a FcInter1908.it: "Un Mondiale di riposo per lui, ma col massimo del risultato. Il grado di competizione nell’Argentina è altissimo, ci può stare di incappare in una serie di partite che ti possano far perdere la titolarità. Ha avuto la sfortuna di sbagliare occasioni contro l’Arabia Saudita, ma in quella circostanza hanno fallito un po’ tutti. Poi Scaloni ha dovuto giustamente fare scelte alternative, non abbiamo la controprova che con una seconda chance a Lautaro non avrebbe ottenuto lo stesso risultato. È un signor giocatore, farà ancora le fortune dell'Argentina e dell’Inter. Arriverà con entusiasmo anche se non è stato primo attore in Qatar".