Cerchiamo di rispondere a questa domanda riportando gli ultimi 5 di ogni reparto secondo la media-voto degli inviati di Calciomercato.com. C’è un solo paletto: in questa classifica rientra solo chi ha avuto il voto in almeno 3 gare.- Il lazialenon ha iniziato bene la stagione anche se ha lasciato il posto da titolare asolo per motivi di salute. A sorpresa, del quintetto dei flop fa parte anche uno dei migliori portieri italiani, Salvatore- In difficoltà a inizio campionato il centrale laziale. Il friulanopaga un pessimo rendimento nelle prime gare, adesso è in ripresa.ha preso dei brutti voti giocando più spesso da terzo difensore di centrosinistra. Male anche il granatasono in fondo alla classifica dei centrocampisti. Sta deludendo anche lo sloveno, rientrtato in Italia dopo la parentesi in Turchia. Può dare di più.- Nel gruppetto dei peggiori cinque attaccanti della Serie A troviamo ben tre rappresentanti della Fiorentina:(0 gol in tre), ma sorprendentemente il peggiore è- In fondo alla graduatoria c'è Beppe, che ha pagato le difficoltà della Fiorentina col licenziamento. In sofferenza, come le loro squadre,STRAKOSHA (Lazio) 5,25SIRIGU (Torino) 5,43SKORUPSKI (Bologna) 5,79MONTIPO’ (Benevento) 5,79CONSIGLI (Sassuolo) 5,83HOEDT (Lazio) 5,13DENSWIL (Bologna) 5,25RODRIGO BECAO (Udinese) 5,29ROMAGNOLI (Milan) 5,33TONELLI (Sampdoria) 5,36DANILO (Bologna) 5,36KOLAROV (Inter) 5BIRASCHI (Genoa) 5,13LAURINI (Parma) 5,17DEPAOLI (Atalanta) 5,17MURRU (Torino) 5,33ZANELLATO (Crotone) 5BERNARDESCHI (Juventus) 5ZAJC (Genoa) 5,25PERISIC (Inter) 5,36VERDI (Torino) 5,4DYBALA (Juventus) 5VLAHOVIC (Fiorentina) 5,3CALLEJON (Fiorentina) 5,33CUTRONE (Fiorentina) 5,33MURIQI (Lazio) 5,38IACHINI (ex Fiorentina) 5,21STROPPA (Crotone) 5,64GIAMPAOLO (Torino) 5,64MARAN (Genoa) 5,71MIHAJLOVIC (Bologna) 5,79