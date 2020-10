. Dopo quattro turni di campionato abbiamo selezionato la peggiore formazione attraverso la media-voto delle stesse quattro giornate (ci siamo basati sui giocatori con più di una presenza per rendere più attendibile la scelta) e la peggiore formazione esclusivamente della 4ª giornata. Le due formazioni sono il risultato dei voti dei corrispondenti e degli inviati di Calciomercato.com. Ogni settimana i nostri lettori potranno avere sott’occhio la classifica dei migliori e anche dei peggiori di giornata e quella dei migliori e dei peggiori come media-voto.Sta prendendo troppi gol. Un anno fa era una sicurezza, adesso lo è di meno.Inizio in salita.Ha combinato diversi guai in questo inizio di stagione.Male come tutta la difesa granata.Già nella Roma come terzo difensore aveva avuto dei problemi. Nell’Inter, peggio.Contro Chiesa, Lazzari e Calabria non è mai riuscito a imporsi.Può fare molto meglio.Non è una prima scelta per Inzaghi, deve fare di più per crescere.Ancora non decisivo come nel campionato scorso.Le sue difficoltà sono le difficoltà del Toro.E’ giovane, ha tempo di crescere.Ultimo in classifica con 0 punti. E’ atteso al rilancio.Incredibile trovarlo fra le delusioni, ma contro il Cagliari non era lui...A Crotone era a disagio sulla fascia sinistra.Protagonista negativo della disfatta bergamasca al San Paolo.Era al rientro, non giocava una partita ufficiale dal 7 marzo e a Marassidopo mezz’ora ha mollato.Nel derby ne ha fatte di cotte e di crude. Ibrahimovic ha dominato anche grazie a lui.Mai visto contro la Samp.E’ stato uno dei responsabili della sconfitta di Udine.Il suo estro è scomparso sul prato di Marassi.Debutto in bianconero con espulsione e con una prestazione sbagliata. Doveva controllare Reca e non l’ha mai seguito. Una sola cosa buona, l’assist per il gol di Morata.Si lamenta perché non ha spazio: se il suo rendimento è questo, gioca perfino troppo.La difesa napoletana lo cancella dalla sfida.Un primo tempo allucinante a Napoli lo condanna a una pesante sconfitta.