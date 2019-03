10 Simy: due gol, da attaccante completo. Il Crotone sbanca Salerno grazie al nigeriano. E sono 3 gol nelle ultime 3, 4 nelle ultime 5. Le speranze salvezza passano dai suoi piedi.



9 Federico Bonazzoli: prima doppietta in carriera per l'attaccante del Padova cresciuto nell'Inter. Vittoria veneta in casa dello Spezia grazie ai due reti dell'ex nerazzurro: la prima bellissima, la seconda da attaccante vero. Sprazzi di talento.



8 Gabriele Moncini: doppietta nel poker rifilato dal Cittadella al Pescara. Continua il magic moment dell'ex Spal, che non vuole fermarsi più.



7 Guglielmo Vicario: il portiere del Venezia para un rigore a Nestorovski nell'1-1 contro il Palermo. Il merito? Di suo papà, che la sera prima, con un sms, gli ha indicato dove tuffarsi se ci fosse stato un tiro dal dischetto. Profetico.



6 Dimitri Bisoli: la commozione, dopo il gol. Il meno sponsorizzato dei talenti del Brescia segna il gol vittoria contro il Cosenza, il quinto in campionato.



5 Leonardo Mancuso: sbaglia il rinvio da cui nasce un gol ospite, il bomber del Pescara, per una volta, non riesce a incidere. Si fa ammonire, era diffidato: salterà la prossima. E per il Pescara sono guai... 4 Jallow: l'attaccante della Salernitana esce tra i fischi dell'Arechi, complice un gol divorato che avrebbe potuto raccontare tutt'altra gara. E invece i campani cadono in casa contro il Crotone clamorosamente.



3 Cristian Bucchi: due sconfitte nelle ultime due trasferte, zero gol fatti. Il Benevento ha una macchina che ha il dovere di puntare alla A diretta, ma il conducente, lontano da casa, non riesce a dare la sterzata giusta.



2 Gabriel Strefezza: il centrocampista della Cremonese entra bene in campo, ma si fa espellere per un'ingenuità al 91esimo. Per sua fortuna, al 94esimo Emmers segna il gol vittoria che fa passare in secondo piano il suo rosso.



1 Pasquale Padalino: 2 vittorie in 12 partite, 6 pareggi, la media di un punto a partita. Nel Foggia non ha lasciato il segno. Esonerato.



0 Foggia: per tutto. Prestazioni, problemi societari e lo schifo visto fuori, con gli attentati contro dirigenti e calciatori.