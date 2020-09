di giornata!

B-Zona. "E che cosa sarebbe la bizona, è forse la zona per tornare in serie B?". No, ma la nuova rubrica per raccontare tutto quello che succede nel campionato cadetto: pagellone, curiosità, storie dei singoli, episodi divertenti. Questa è la B-Zona di calciomercato.com.Torna la Serie B, torna il Pagellone di giornata (sottolineiamo). Ecco tutto il meglio, e il peggio, del weekend.: un direttore sportivo da 10, che ogni anno smonta e rimonta un giocattolo. Il campionato è lungo, ma ancora una volta dimostra di aver pescato bene dalle serie inferiori. Vedidal Monopoli, vedidall'Olbia: ogni anno la stessa storia, Marchetti fa delle sorprese certezze.: una grande stagione, quella scorsa, sulla panchina del Venezia; ora parte alla grande a Empoli: 2-0 in casa del Frosinone finalista playoff,che brillano, con l'intuizione di mettere l'ex Palermo, con la 10 sulle spalle, a fare il trequartista. Dionisi ha subito messo la sua firma.: in B è un fattore. E infatti ipnotizza Gydagli 11 metri, salvando la Spal contro il Monza. Avere un estremo difensore così è un'ottima base per puntare alla pronta risalita nel massimo campionato.la continuità non è mai stata il suo forte, a maggior ragione ora che ha 33 anni.Gioca a tutto campo e fa un gol dei suoi nel secondo tempo (foto profilo Instagram della Reggina): dribbling a rientrare da destra, con un doppio tocco che incanta i difensori avversari, ed è 1-0. Il primo, alla prima, in B.: il Pescara riparte dal suo capitano, che si esalta con due super parate che salvano il Delfino contro il Chievo. In particolare l'ex Samp si esalta su Fabbro: diagonale al limite dell'area piccola, l'1 pescarese salva col piede.: le due punte sono un diktat presidenziale, un leitmotiv di Silvio Berlusconi che tanto fortune ha dato al Milan. Già dalla scorsa stagione, però, il tecnico dei brianzoli insiste con: l'anno scorso erano Brighenti e Marchi (poi è arrivato Mota), quest'anno Maric e Gitkjaer (che sbaglia un rigore contro la Spal). Troppo... centravanti, seppur moderni, per giocare insieme, tandem quasi anacronistico, tanto che il primo scambio efficace arriva al 49esimo.: la promozione è stata sfiorata, ma ora è una nuova stagione e partire col piede sbagliato sicuramente non aiuta. E' vero, l'ex Perugia e Miami FC è un diesel che parte piano e viene fuori alla distanza, ma la sensazione è che già la scorsa stagione avesse tirato fuori il meglio che c'era dal suo Frosinone.: sì, l'arbitro dell'ultima finale di Champions League è in Serie B per arbitrare il debutto del Monza di Berlusconi nel campionato cadetto. Il rigore dato ai brianzoli, però, pare eccessivo: è Sampirisi che allarga il piede per cercare il contatto con Dickmann.: l'estremo difensore della Reggina, arrivato dal Milan, subito titolare al posto di Guarna, titolare della cavalcata in B. E il classe 2000 ha gravissime colpe sul gol del pareggio della Salernitana: Casasola crossa, ma la palla va sotto il sette. Una lettura sbagliata che toglie la vittoria alla Reggina. Poi, nel recupero, un'altra uscita che avrebbe potuto rovinare anche l'1-1 finale.: esco e non esco, la cosa peggiore che può pensare un portiere. Ed è quello che succede al portiere del Brescia dopo pochi minuti, che infatti si fa bucare dal colpo di testa di Cavion, che morbidamente lo supera.