: tre gol la scorsa stagione con la maglia della Ternana, tripletta sabato nel derby veneto tra il suo Cittadella e il Venezia. Di proprietà della Spal, il classe '92 fa volare il Citta ed è arrivato a quota 5 in stagione.: il Brescia schianta il Verona 4-2 e c'è la firma, come sempre, dell'ex Empoli. 9 come le presenze in campionato, 9 come le reti segnate fino ad ora. C'è lui in testa alla classifica cannonieri. E non è una novità (foto BresciaCalcio su Facebook).: il muro della Salernitana. Cresciuto nel Torino, punto fermo della difesa di Colantuono, è insuperabile contro lo Spezia. Da un suo anticipo nasce l'azione del gol decisivo di Bocalon, dalle sue prestazioni nasce l'interesse di tanti club della Serie A.: se in Serie A ha faticato, in Serie B è uno top player. Tre gol consecutivi per il suo Perugia, tre gol consecutivi che hanno fatto svoltare la squadra di Nesta. Quando segna lui, il Grifone non perde mai.: sufficienza per l'allenatore della Cremonese, che vince alla prima contro l'altra malata, quel Livorno che si è affidato a Breda. Iniziare col piede giusto non è mai male.stecca per una volta il bomber del Pescara, che cade a Palermo e liscia un pallone d'oro da spedire in rete e dare speranza agli abruzzesi in terra siciliana. Prima insufficienza per l'ex Samb.: altalenante, come il suo Benevento, che non si è ancora capito che faccia abbia. Domina e si fa riprendere, diverte ma non sempre vince: una squadra costruita per tornare subito in Serie A, una squadra che nelle ultime 7 ne ha vinte solo 2. E ora la sua panchina trema.sembra essersi perso dopo la promozione splendida con il Pescara. Bel calcio e tanti gol avevano caratterizzato la cavalcata abruzzese, pessimismo e depressione sembra regnare nelle sue squadre. Nessuno ha la bacchetta magica, ma con una squadra come il Crotone può bastare davvero poco per svoltare. Un pareggio col Carpi, un ko a Perugia: Oddo deve ancora accendere la scintilla.: una sciocchezza quella dell'esperto centrocampista dello Spezia, che manda in fumo i piani di rimonta dei liguri contro la Salernitana.: Spinelli vuole lasciare, ma prima ammaina la bandiera Lucarelli per chiamare Breda, uno che a Perugia ha avuto qualche problema con Diamanti, simbolo della squadra toscana che non riesce a trovare pace. Una stagione, fino ad ora, da incubo.