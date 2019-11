: sui social è uno spettacolo. L'annuncio di Ibrahimovic, la 'verità' su Ronaldo, Zauri costretto a giustificarsi col figlio. Poi c'è il campo ed è... ancora spettacolo. 2-1 all'Empoli in trasferta, Bettella e Galano in gol, miglior attacco della Serie B nonostante l'infortunio di Tumminello. In campo e fuori è un Pescara da 10 e lode!: due gol nel pareggio tra il suo Cosenza e il Trapani. E sono due gol bellissimi: prima un dribbling nello stretto alla CR7 contro l'Atletico Madrid, poi un tocco sotto leggero leggero per beffare il portiere. Pierini show!: è suo il gol più bello della giornata. In rovesciata porta in vantaggio il Pordenone contro l'Entella (la gara finirà poi 1-1). Gol da applausi.: bellissimo gol su punizione che permette al Venezia di vincere contro il Livorno. E i lagunari tornano a vincere.: gol e assist. Magic moment per il trequartista del Crotone scuola Milan: nella squadra di Stroppa fa la differenza.si ferma la squadra di Massimo Oddo, col Cittadella bravo a rendere inerme Iemmello. Grifone superato dal Cittadella e ripreso dal Pescara e dal Pordenone.: ko dopo due pareggi, la vittoria che manca da 3 giornate. Il caso Ninkovic ancora sospeso, una brutta sconfitta a Crotone e fuori dalla zona playoff.: il portiere della Salernitana sbaglia sul gol di Ciofani: impreciso in uscita, lento sulla conclusione del bomber granata. Errori da 3 punti.: male sia sul primo gol (fallo di mano), male sul secondo, aggirata dal Frosinone.: espulsi, entrambi, in Trapani-Cosenza. Ammoniti, si strattonano e sono i protagonisti del parapiglia finale. Nervosismo e salvezza non vanno mai d'accordo.: 0 come le vittorie dell'Empoli a ottobre e novembre. E ora rischia la panchina.