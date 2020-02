: debutto da sogno per il nuovo attaccante dell'Ascoli. Un primo gol da applausi, con tunnel al diretto avversario; poi la doppietta a chiudere il match con il Livorno. E fa festa coi suoi tifosi.: una perla che decide la sfida tra Frosinone e Pordenone. Ciano prende il palo? No problem, c'è il tiro a giro del bomber dei ciociari: altro bacio al palo e palla che va in rete. Tre punti a Nesta che vola.: c'è la firma del 35enne campano sulla vittoria, in rimonta, del Pisa ai danni della Cremonese. Prima un gol, poi due stop da urlo che propiziano altre due reti. Prestazione da urlo.: e sono due su due. Galliani direbbe "ha il physique du role": ha cambiato il Pescara in mentalità e dopo aver vinto col Pordenone, manda ko anche il Cosenza, all'ultimo minuto, con il gol del giovane Bocic, buttato nella mischia nel finale. E fa impazzire il popolo dell'Adriatico.: coro simpatico di un fan delle Streghe dopo il pareggio con la Salernitana di Ventura, a cui è stato dedicato un coro ad hoc.: due ko consecutivi, campanello d'allare che suona. Ma è anche normale per chi ha fatto una grande rincorsa fino a ora. Il secondo posto, del Pordenone, resta a un punto.: come insegna Agatha Christie, due indizi sono una coincidenza. Ma se dovesse arrivare il terzo... secondo ko consecutivo per la squadra di Tesser, che resta comunque seconda in classifica. Ora è chiamata a rispondere per scongiurare il più classico dei "tre indizi fanno una prova".: avanti 2-0, i grigiorossi perdono 4-3 contro il Pisa. E la difesa di Rastelli è complice in tutti i gol: difesa immobile, palloni persi in uscita, poca reattività. Male, malissimo.: entra per cambiare la partita del Trapani e lo fa. Ma in favore del Cittadella. Appena entrato perde un pallone che spalanca il contropiede di Proia, che serve Diaw e fa 2-0. Entrare e fare male.: l'Empoli torna a vincere, ma l'estremo difensore dei toscani, sul 2-0, rischia di rovinare tutto: che papera sul tiro di Crociata! Buona comunque la prima per Marino (voto 7).: sembra che la C sia cosa scritta. 3-0 contro l'Ascoli, salvezza a meno 10. 3 sole vittorie in campionato, 15 ko. Stagione da incubo.