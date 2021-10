Gianluca Pagliuca, ex portiere di Nazionale, Samp, Inter e Bologna tra le altre, parla a la Gazzetta dello Sport di Gigi Buffon, l’estremo difensore che para più tiri dentro l’area di rigore in Serie B: “Gigi mi ha sorpreso, sia per la scelta di tornare a Parma, sia perché non immaginavo potesse essere così decisivo a 43 anni. Ha avuto coraggio e personalità a scendere in B, per uno come lui non possono esistere alternative alla promozione”.



IL MONDIALE - “E’ un forte stimolo a livello mentale e fa bene a crederci, ragionevolmente credo però che il grande obiettivo di Buffon possa essere tornare in Serie A col Parma e giocarci per un’ultima stagione”.