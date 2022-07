Paige Spiranac, golfista e influencer americana, lo scorso mese è stata nominata la donna più sexy del mondo dalla rivista Maxim e noi ve la mostriamo nella nostra gallery. Non tutto è oro però quello che luccica, perché la bellissima Paige ha confessato in un'intervista di subire diverse attenzioni oltre i limiti da un mese a questa parte.



"Ho a che fare con problemi di sicurezza da un po' e negli ultimi due mesi la situazione è peggiorata sempre di più. Comincio a sentirmi come se stessi vivendo in una bolla, ed è qualcosa che non ho mai sperimentato prima. Non so chi c'è là fuori, chi mi segue, chi mi molesta. non dovrebbe essere così!"