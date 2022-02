Pairetto è un arbitro modesto, che non ha grandi qualità. Da 5 in pagella. Però in Roma-Verona non ha arbitrato male, non ricordiamo episodi clamorosi o errori gravi. È stata quasi una partita da 7 in pagella senza sbagli e senza condizionare il risultato. E allora perché Mourinho se l'è presa con lui? Più che parlare del disastro combinato dalla Roma che nel primo tempo è stata dominata dal Verona e ha acciuffato il pareggio grazie a due ragazzi messi in campo quasi per disperazione. Alla luce di una partita del genere, continuiamo a parlare di Pairetto, ma in questa gara non ha fatto niente di sbagliato per meritarsi tutto questo.