Una settimana di lavoro a Manchester per il Palermo, che si allena all'Ethiad Campus. Venerdì pomeriggio è in programma un allenamento congiunto con la prima squadra del Nottingham Forest all'Academy Stadium, l'impianto da 7 mila posti della seconda squadra del City, attualmente in testa nella Premier Under 21. Sabato mattina ultima seduta prima del rientro in Sicilia. Presente tutto il gruppo dirigente rosanero con il presidente Dario Mirri, il d.g. Giovanni Gardini, il d.s. Leandro Rinaudo e il consulente di mercato Luciano Zavagno.